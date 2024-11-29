Посольство Турции открылось в Дамаске после 12-летнего перерыва

В Дамаске открылось посольство Турции. Временным поверенным в делах Сирии стал Бурхан Кероглу.

Посольство Турции открылось в Дамаске после длительного перерыва.

Над зданием диппредставительства поднят флаг Турции, передает CNN Türk.

Отметим, что представлять интересы Анкары будет временный поверенный в делах в Сирии, которым стал посол в Мавритании Бурхан Кероглу.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя открытие посольства страны, заявил о планах оказывать помощь народу Сирии и правильности решения открыть границы для беженцев из арабской республики в разгар сирийского конфликта.

"Сегодня мы лучше понимаем, какое великое благо мы сделали, не отправив на смерть наших сирийских братьев, открыв для них [сирийских беженцев] наши границы. Мы выполнили свой долг как братья и соседи и вышли из этого гуманитарного испытания с высоко поднятой головой. Сегодня мы вводим в эксплуатацию наше посольство в Дамаске. Мы будем поддерживать сирийский народ всеми силами в деле восстановления Сирии"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что дипломатическое представительство Турции было закрыто в Сирии в 2012 году. Это произошло из-за расхождения позиций Анкары и Дамаска по вопросам разрешения сирийского кризиса.