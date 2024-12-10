Вестник Кавказа

"Приора" на летних шинах влетела в машины на Ставрополье

"Приора" на летних шинах влетела в машины на Ставрополье
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Три автомобиля столкнулись в Ставропольском крае. Пострадал один человек, который сидел за рулем "Приоры". По данному факту проводится проверка.

Тройная автоавария с участием двух "Лад" и одной иномарки произошло в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

ДТП произошло вчера вечером. "Приора" в момент плохой погоды на высокой скорости потеряла управление и столкнулась со встречными "Грантой" и "Тойотой".

Отмечается, что в результате столкновения водителя "Гранты" снесло с дороги в кювет. Травмы головы получила женщина, которая находилась за рулем "Приоры".

Автоинспекторы после осмотра машины установили, что хозяйка не сменила летнюю резину. Сейчас по данному факту проводится проверка и уточняются детали случившегося.

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