Столкновение фуры и легковой машины произошло на Ставрополье

На Ставрополье в аварии большегруза с легковым автомобилем, произошедшей накануне вечером, пострадал мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

В Апанасенковском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием грузовика и легковой машины. Об этом сказано в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на дороге Дивное – Большая Джалга – Красочный 10 декабря примерно в 17:00.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2113 не учел дорожные условия, сократил боковой интервал, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Foton"

– пресс-служба ГАИ

В результате аварии получил травмы 49-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки. Его отвезли в больницу.



