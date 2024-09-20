Вестник Кавказа

Истребители Eurofighter Typhoon окажутся в Турции через несколько дней

Истребители Eurofighter Typhoon окажутся в Турции через несколько дней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара продолжает вести переговоры по истребителям Eurofighter Typhoon, и первые два самолета окажутся в Турции уже в ближайшие дни, рассказал министр обороны страны.

Турция сможет ознакомиться с самолетами-истребителями Eurofighter Typhoon в среду, подробности озвучил глава Минобороны республики Яшар Гюлер.

"Переговоры по истребителю Eurofighter продолжаются в позитивном ключе"

– министр

По словам Гюлера, два первых таких воздушных судна окажутся в Анкаре 18 декабря. Самолеты принадлежат Британии и сейчас принимают участие в учениях, которые проводятся в Катаре. В Анкаре самолеты смогут осмотреть представители Турции.

Министр также прокомментировал ситуацию с американскими истребителями F-16, уточнив, что технические переговоры по 40 таким истребителям продолжаются в позитивной атмосфере, которая, как рассчитывают в Анкаре, отразится и на возможной сделке по F-35.

Говоря о российских ЗРК С-400, Гюлер заявил, что турецкая позиция по ним не претерпела никаких изменений.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция подстраивается под новую реальность

Турция подстраивается под новую реальность

Турция всегда будет рядом с Азербайджаном – Гюлер

Турция всегда будет рядом с Азербайджаном – Гюлер

Столкновение двух вертолетов в Турции: шесть человек погибли

Столкновение двух вертолетов в Турции: шесть человек погибли

В Турции сообщили об отсутствии претензий у США по использованию С-400

В Турции сообщили об отсутствии претензий у США по использованию С-400

Генсек НАТО едет в Турцию

Генсек НАТО едет в Турцию

Турция и США обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Турция и США обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Турецкие военные летчики могут пересесть на истребители Eurofighter

Турецкие военные летчики могут пересесть на истребители Eurofighter

Глава Минобороны Азербайджана прилетит в Турцию

Глава Минобороны Азербайджана прилетит в Турцию

В Баку совершает визит представительная делегация Минобороны Турции

В Баку совершает визит представительная делегация Минобороны Турции

Баку и Анкара обсудили расширение военного сотрудничества

Баку и Анкара обсудили расширение военного сотрудничества

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы