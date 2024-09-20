Истребители Eurofighter Typhoon окажутся в Турции через несколько дней

Анкара продолжает вести переговоры по истребителям Eurofighter Typhoon, и первые два самолета окажутся в Турции уже в ближайшие дни, рассказал министр обороны страны.

Турция сможет ознакомиться с самолетами-истребителями Eurofighter Typhoon в среду, подробности озвучил глава Минобороны республики Яшар Гюлер.

"Переговоры по истребителю Eurofighter продолжаются в позитивном ключе"

– министр

По словам Гюлера, два первых таких воздушных судна окажутся в Анкаре 18 декабря. Самолеты принадлежат Британии и сейчас принимают участие в учениях, которые проводятся в Катаре. В Анкаре самолеты смогут осмотреть представители Турции.

Министр также прокомментировал ситуацию с американскими истребителями F-16, уточнив, что технические переговоры по 40 таким истребителям продолжаются в позитивной атмосфере, которая, как рассчитывают в Анкаре, отразится и на возможной сделке по F-35.

Говоря о российских ЗРК С-400, Гюлер заявил, что турецкая позиция по ним не претерпела никаких изменений.