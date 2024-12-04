Вестник Кавказа

Легковушкам открыли проезд через "Верхний Ларс"

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
На КПП "Верхний Ларс" своей очереди ожидают более 1,3 тыс грузовиков. Проезд через границу приостановлен 13 декабря из-за угрозы схода лавин.

Свыше 1,3 тыс грузовиков ожидают своей очереди через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, сообщает Центр организации дорожного движения Северной Осетии.

Отмечается, что проезд для большегрузов запрещен из-за гололеда. Движение транспорта на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс осуществляется беспрепятственно.

Напомним, проезд грузовиков закрылся 13 декабря. Причина – возможный сход лавин. В настоящее время движение ограничено для всех видов автомобилей.

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