Легковушкам открыли проезд через "Верхний Ларс"

На КПП "Верхний Ларс" своей очереди ожидают более 1,3 тыс грузовиков. Проезд через границу приостановлен 13 декабря из-за угрозы схода лавин.
Свыше 1,3 тыс грузовиков ожидают своей очереди через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, сообщает Центр организации дорожного движения Северной Осетии.
Отмечается, что проезд для большегрузов запрещен из-за гололеда. Движение транспорта на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс осуществляется беспрепятственно.
Напомним, проезд грузовиков закрылся 13 декабря. Причина – возможный сход лавин. В настоящее время движение ограничено для всех видов автомобилей.