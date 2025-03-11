В парламенте Грузии рассказали, что американский политик призывал Тбилиси к конфликту с Россией. Там добавили, что западные дипломаты занимали открытую антироссийскую позицию.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили раскрыл имя американского политика, который на фоне спецоперации на Украине призывал Тбилиси к конфликту с Россией.

Парламентарий заявил, что таким политиком оказалась действующий член Демократической партии Эвелин Фаркас.

Он отметил, что Грузию призывали "не упускать момента" и активно включиться в антироссийские санкции.

Папуашвили также сказал, что на закрытых встречах западные политики и дипломаты занимали более открытую антироссийскую позицию.