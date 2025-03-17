Группа юных футболистов попала в больницу в Ставрополе

На Ставрополье резко стало плохо юным игрокам воронежской футбольной команды. Сейчас они находятся в медучреждении под наблюдением врачей.

В Ставрополе отвезли в инфекционную больницу группу мальчиков 12-13 лет, участвующих в детском футбольном турнире. Об этом рассказали 26 марта в администрации города.

Там уточнили, что в какой-то момент стало плохо восьми игрокам воронежской команды. Скорая отвезла ребят в медучреждение, где их госпитализировали.

В пресс-службе администрации отметили, что самочувствие всех остальных участников турнира хорошее.