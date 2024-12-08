Вестник Кавказа

Сенатор от Карачаево-Черкесии стал кавалером ордена Дружбы

Сенатор от Карачаево-Черкесии стал кавалером ордена Дружбы
© Фото: Telegram-канал Рашида Темрезова
Сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом Дружбы.

Сенатор от парламента Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров получил высокую награду – указом президента России Владимира Путина он награжден орденом Дружбы, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"От всей души поздравляю с присвоением Ордена Дружбы Салпагарова Ахмата Анзоровича - сенатора Российской Федерации, представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесии, члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам"

- Рашид Темрезов

Столь высокой государственной награды Ахмат Сапагаров был удостоен за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, отметил глава региона.

Его богатый профессиональный опыт, жизненная мудрость и личностные волевые качества стали залогом его успешной деятельности и огромного вклада в процветание Карачаево-Черкесии. Как патриот с большой буквы, он искренне любит родную республику и продолжает трудиться на благо малой родины и всей нашей великой страны, отметил в поздравлении Рашид Темрезов, пожелав ему дальнейших успехов и новых достижений и свершений.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1305 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия на встрече с США будет бороться – Карасин

Россия на встрече с США будет бороться – Карасин

Делегация из России отправится на переговоры с США 23 марта

Делегация из России отправится на переговоры с США 23 марта

Валентина Матвиенко: 2024 год был плодотворным для отношений Москвы и Баку

Валентина Матвиенко: 2024 год был плодотворным для отношений Москвы и Баку

Гейдар Алиев стоял у истоков отношений России и Азербайджана – Матвиенко

Гейдар Алиев стоял у истоков отношений России и Азербайджана – Матвиенко

Глава Совфеда вручила орден Дружбы Сахибе Гафаровой

Глава Совфеда вручила орден Дружбы Сахибе Гафаровой

Ильхам Алиев провел переговоры с Валентиной Матвиенко

Ильхам Алиев провел переговоры с Валентиной Матвиенко

Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом

Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом

Матвиенко вылетела в Азербайджан

Матвиенко вылетела в Азербайджан

Матвиенко прилетит в Ереван 5 июня

Матвиенко прилетит в Ереван 5 июня

Матвиенко посетит Азербайджан в середине марта – СМИ

Матвиенко посетит Азербайджан в середине марта – СМИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы