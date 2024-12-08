Сенатор от Карачаево-Черкесии стал кавалером ордена Дружбы

Сенатор от парламента Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров получил высокую награду – указом президента России Владимира Путина он награжден орденом Дружбы, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.
"От всей души поздравляю с присвоением Ордена Дружбы Салпагарова Ахмата Анзоровича - сенатора Российской Федерации, представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесии, члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам"
- Рашид Темрезов
Столь высокой государственной награды Ахмат Сапагаров был удостоен за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, отметил глава региона.
Его богатый профессиональный опыт, жизненная мудрость и личностные волевые качества стали залогом его успешной деятельности и огромного вклада в процветание Карачаево-Черкесии. Как патриот с большой буквы, он искренне любит родную республику и продолжает трудиться на благо малой родины и всей нашей великой страны, отметил в поздравлении Рашид Темрезов, пожелав ему дальнейших успехов и новых достижений и свершений.