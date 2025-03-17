Полиция разогнала демонстрацию в центре Стамбула

В центре Стамбула прошла очередная акция протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу. Полиция применила водометы для разгона демонстрантов.
Правоохранители вступили в противостояние с протестующими возле префектуры района Шишли в центре Стамбула. Полиции удалось вытеснить участников акции с площади.
Сообщается, что участники акции прошли маршем от причала Бешикташ до Шишли, скандируя лозунги в поддержку задержанных мэра Имамоглу и префекта района Шишли Ресула Шахана.
Правоохранители призывали собравшихся покинуть площадь перед префектурой, однако участники акции отклонили требования стражей порядка. После этого полиция приступила к разгону акции, используя водометы, передает РИА Новости.
Отметим, что количество задержанных по стране протестующих за неделю превысило 1,4 тыс человек.