Вестник Кавказа

Полиция разогнала демонстрацию в центре Стамбула

Полиция разогнала демонстрацию в центре Стамбула
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центре Стамбула прошла очередная акция протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу. Полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

Правоохранители вступили в противостояние с протестующими возле префектуры района Шишли в центре Стамбула. Полиции удалось вытеснить участников акции с площади. 

Сообщается, что участники акции прошли маршем от причала Бешикташ до Шишли, скандируя лозунги в поддержку задержанных мэра Имамоглу и префекта района Шишли Ресула Шахана. 

Правоохранители призывали собравшихся покинуть площадь перед префектурой, однако участники акции отклонили требования стражей порядка. После этого полиция приступила к разгону акции, используя водометы, передает РИА Новости.

Отметим, что количество задержанных по стране протестующих за неделю превысило 1,4 тыс человек.

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