Двух мужчин арестовали за кражу спецтехники в Дагестане

В Дагестане стали фигурантами уголовного дела двое жителей республиканской столицы. Их подозревают в хищении спецтехники на крупную сумму денег.

Двух жителей Дагестана подозревают в хищении спецтехники, купленной по лизинговым договорам на подставные юрлица и предпринимателей. Об этом сказано в сообщении регионального МВД.

В ведомстве отметили, что мужчины занимались поиском клиентов, на которых в дальнейшем оформляли договоры лизинга.

"Также они демонтировали системы навигации и слежения, установленные банком-владельцем, и незаконно реализовывали лизинговую технику по значительно заниженной стоимости третьим лицам"

– пресс-служба министерства

Уточняется, что за 4 года подозреваемым удалось оформить свыше 60 лизинговых договоров, общая сумма которых превышает 80 млн рублей.

В отношении злоумышленников завели уголовное дело.

"Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу"

– МВД республики