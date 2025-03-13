Главного агрария Левашинского района Дагестана заподозрили в мошенничестве

Начальник управления сельского хозяйства Левашинского района Дагестана оказался фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении него и группы хозяйственников по подозрению в бюджетных хищениях.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Дагестану по материалам УФСБ России по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении начальника управления сельского хозяйства Левашинского района, главы крестьянско-фермерского хозяйства и других лиц, говорится в сообщении регионального Следственного управления СК России, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Обвиняемым вменяют статьи УК РФ "мошенничество", "неправомерный оборот средств платежей" и "служебный подлог".

Схема преступлений классическая - в июле 2023 года группа, включая главу крестьянско-фермерского хозяйства, начальника управления сельского хозяйства Левашинского района и ряда других заинтересованных лиц, занялась хищениями субсидий Минсельхоза Дагестана в особо крупном размере: подозреваемые применили классическую схему 0 не планируя заниматься выращиванием овец и коз, они просто составили фиктивные договоры на приобретение скота, оформив на них фиктивные документы, подтверждающие прирост производства, говорится в сообщении.

Субсидию на свой бизнес в размере более одного миллиона рублей обвиняемые похитили и потратили на свои нужды, нанеся ущерб министерству сельского хозяйства и продовольствия Дагестана в особо крупном размере.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы.

Напомним, ранее мы писали о том, что дагестанского блогера Ахмеда Венгалби задержали в Москве за то, что он управлял автомобилем в столице без прав. Ахмед пытался дать сотрудникам ГИБДД взятку в 100 тыс рублей. Против него завели уголовное дело, ему грозит до 8 лет лишения свободы.