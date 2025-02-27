Вестник Кавказа

До середины мая останется в СИЗО бывший мэр Сочи

До середины мая останется в СИЗО бывший мэр Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-главе Сочи предстоит находиться в СИЗО еще по меньшей мере полтора месяца. Суд не удовлетворил апелляционные жалобы.

Алексей Копайгородский, возглавлявший до весны прошлого года мэрию Сочи, будет находиться под стражей до 17 мая. На состоявшемся 26 марта заседании Мосгорсуд решил отклонить жалобу защиты экс-градоначальника.

Его супруга Янина ранее находилась под домашним арестом, однако затем ее перевели в СИЗО. По данным следствия, женщина давила на свидетеля по уголовному дело в отношении нее и мужа.

Копайгородский ушел с должности сочинского мэра в мае прошлого года, а в сентябре его арестовали. Вместе со своей супругой он стал подозреваемым во взятке в размере нескольких десятков миллионов рублей и вымогательстве. Экс-градоначальника также подозревают в присвоении имущества в рамках дела о хищении земельных участков.

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