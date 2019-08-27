Грузия построит новую ГЭС

Новая ГЭС появится на востоке Грузии. Она будет стоять на реке Мтквари (Кура). Предполагается, что ее мощность составит 22,4 МВт.

В Грузии запланировали строительство новой гидроэлектростанции: "Каспи ГЭС" расположится на реке Мтквари (Кура) в регионе Шида Картли и будет относится к русловым типам станций, рассказали в Минэкологии республики.

По проекту, мощность ГЭС достигнет 22,4 МВт. Она будет включать плотину, агрегатный блок, рыбоход, берегозащитные стены и водоприемные сооружения.

Напомним, что к 2030 году власти Грузии планируют сделать страну независимой в энергетической сфере.