Власти Армении намерены открыть железнодорожное сообщение с Турцией

Ереван и Анкара намерены возродить былые отношения и рассматривают вопрос открытия общих границ, в частности железнодорожное сообщение между странами на маршруте Гюмри-Карс, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Армения проводит весьма конструктивный диалог с Турцией, не выдвигая никаких предварительных условий: его главная цель - открытие границ между двумя странами, заявил в интервью бразильской газете Correio Braziliense глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Снят запрет на воздушные грузоперевозки, реализовано прямое авиасообщение, а также осуществлен ряд других мер по укреплению доверия. Мы договорились, что на первом этапе граница может быть открыта для граждан третьих стран, а также граждан Армении и Турции, имеющих дипломатические паспорта"

- Арарат Мирзоян

Власти Турции проявляют сдержанность в вопросе полноценного открытия границы до окончательной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Однако власти Армении считают, что открытие границы между Арменией и Турцией положительно скажется на отношениях между Арменией и Азербайджаном, заявил армянский дипломат, передает NEWS.am.

Уже есть и заметные подвижки – так, в обеих странах начались работы по созданию приграничных инфраструктур, а армянские и турецкие специалисты уже изучают состояние железной дороги Гюмри-Карс, отметил Арарат Мирзоян.