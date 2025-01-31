Вестник Кавказа

Казахстан избавится от бытового мусора

Вывоз мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана анонсировали масштабное строительство заводов по переработке ТКО – по всем регионам страны построят 67 мусороперерабатывающих заводов, на это планируется выделить более 630 миллионов долларов.

В скором времени в Казахстане будет построено еще 67 заводов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили сегодня в Минэкологии страны.

Экологические проекты на общую сумму в 316,9 млрд тенге ($630,2 млн) уже одобрены министерством, 43 из них направлены на переработку отходов. Девять проектов одобрены фондом развития промышленности, а шесть проектов уже профинансированы, передает Sputnik Казахстан.

Это позволит увеличить мощность переработки на 1,1 млн т в год и довести ее до 40%, отметили в ведомстве.

"Казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд т отходов. При этом объем их переработки – всего 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70-80%"

- премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов

Глава правительства Казахстана заверил, что власти поддержат предприятия по переработке отходов, и уже до 1 сентября в стране будет разработана Концепция управления всеми видами отходов.

Министерствам уже поручено выработать конкретные меры поддержки и стимулирования для промышленных и энергетических предприятий по переработке промышленных отходов, что позволит создать новые производства в сфере углехимии, стройматериалов и других производств, добавил Бектенов.

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