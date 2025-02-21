Вестник Кавказа

Премьер-министр Казахстана наметил планы развития экономики

Кабмин Казахстана
© Фото: сайт primeminister.kz
В Казахстане сегодня прошло совещание по развитию экономики страны, в котором приняли участие представители министерств экономического блока: они заслушали доклад о проделанной работе и определили задачи на будущее.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня провел рабочее совещание с руководством министерств экономического блока, на котором чиновники проанализировали исполнение поручений президента страны в части обеспечения устойчивого роста и диверсификации экономики.

Отчитывался о проделанной работе за январь-февраль текущего года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, который констатировал: ВВП за это период вырос на 5,4%, а объем производства - на 5,7%, передает "АиФ-Казахстан".

Еще больший, на 8,9%, отмечен рост в обрабатывающей промышленности, на 18,2% - в машиностроении, на 13,1% - в производстве продуктов питания, на 21,6% - в производстве стройматериалов (21,6%).

Высокие темпы сохраняются в строительстве – 112,6%, в сфере торговли - 6%, в сфере транспорта и складирования - 21,3%. Мощный рывок продемонстрировали предприятия оптовой торговли, торгующие зерном, семенами и кормами для животных – они продемонстрировали рост в 5,8 раз, на 44,6% выросло производство фармацевтических препаратов, на 38,8% - автомобилей.

Хорошие результаты показала система поддержки отраслей по производству продукции глубокой переработки: так, производство комбикормов выросло в 5 раз.

Глава правительства поручил не снижать темпы роста и отметил ряд направлений, по которым нужно усилить работу.

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