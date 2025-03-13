Юных футболистов выписали из больницы в Ставрополе

Несколько молодых спортсменов, которым стало плохо на открытии футбольного турнира в Ставрополе и которые из-за этого были госпитализированы, в тот же день, то есть в среду, были вечером отпущены из больницы.

Начинающие футбольные игроки, попавшие в больницу предположительно с пищевым отравлением, были выписаны, не проведя в ней и суток, в Ставрополе, рассказали в мэрии краевой столицы.

В ведомстве напомнили, что юношам потребовалось лечение в больнице после появления у них симптомов отравления. Их отвезли в инфекционное медучреждение в среду утром. Уже вечером всех восьмерых мальчиков выписали.

"Их состояние медики оценивают как удовлетворительное"

– власти города

Напомним, ранее сегодня несколько футболистов из Воронежа, которые приехали на детские состязания в Ставрополь, плохо себя почувствовали на открытии турнира. В итоге их пришлось госпитализировать. Медики заявляли, что мальчики находятся в состоянии средней тяжести.

В прокуратуре регионе сообщили, что у спортсменов наблюдались симптомы пищевого отравления. Проведена проверка, открыто уголовное дело.