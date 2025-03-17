Вестник Кавказа

Когда в Сочи завершится отопительный сезон?

Батарея отопления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В мэрии Сочи сообщили, что отопительный сезон завершится в середине апреля. В администрации города добавили, что работы начнутся заранее.

Руководитель Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале рассказал, когда в городе завершится отопительный сезон.

Он отметил, что сезон продлится до середины апреля, все котельные будут функционировать на полную мощность до 15 числа следующего месяца.

При этом мэр подчеркнул, что в горном кластере сроки могут быть скорректированы как в сторону сокращения, так и продления в зависимости от погодных условий.

Прошунин добавил, что все работы начнутся заранее.

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