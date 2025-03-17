США попросили Турцию поддержать мир на Украине и Южном Кавказе

За поддержкой мира на Украине и Южном Кавказе обратился глава Госдепартамента Марко Рубио к руководителю МИД Турции Хакану Фидану. Также он обозначил необходимость сотрудничества двух стран по Сирии.

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с руководителем МИД Турции Хаканом Фиданом и попросил Анкару оказать поддержку установлению мира на Украине и Южном Кавказе, передала глава пресс-службы американского ведомства Тэмми Брюс.

"Госсекретарь попросил Турцию поддержать мир на Украине и на Южном Кавказе"

- Тэмми Брюс

Она отметила, что политики поговорили об актуальных вопросах в сферах торговли и безопасности. Со слов Брюс, Марко Рубио также обозначил важность сотрудничества США и Турции в Сирии, чтобы избежать создания в стране базы терроризма и платформы для Тегерана.

Помимо этого, госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу митингов в Турции.

Напомним, что ранее Хакан Фидан уже заявлял о готовности Турции оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине.