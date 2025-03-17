Россия вошла в топ-5 по числу туристов в Узбекистане

РФ оказалась в числе стран, туристы из которых чаще всего приезжали в Узбекистан в первые два месяца 2025 года. В общей сложности в Узбекистане побывали за январь-февраль 1,3 млн туристов-иностранцев.

Туристы из России заняли четвертое место по посещениям Узбекистана в январе и феврале 2025 года, подробности предоставили в Национальном комитете по статистике.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности за этот период в Узбекистан совершили поездки 1,3 млн туристов из зарубежных стран. Показатель оказался на 361,2 тыс гостей, или более чем на 37% больше, чем год назад.

Популярнее всего Узбекистан оказался среди жителей Кыргызстана – республику посетили почти 423 тыс туристов из этой страны. Второе место занял Таджикистан, замыкает тройку Казахстан. На четвертую строчку попала Россия с 90,6 тыс туристов. Замыкает топ-5 Афганистан.

Напомним, ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с предложением создать единую визу наподобие шенгена, но для стран Центральной Азии. Он напомнил, что Кыргызстан и Таджикистан смогли достичь договоренности по границе, так что теперь между странами ЦА нет никаких пограничных споров. Поэтому, считает Жапаров, они могут запустить взаимный безвизовый режим, а для туристов из других стран может быть введена единая виза, получив которую гости смогут свободно перемещаться между странами региона.