Иран пробился на чемпионат мира-2026

Сборная Ирана досрочно вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года. Национальная команда набрала 20 очков в своей группе.

Футбольная иранская сборная оформила досрочную путевку на чемпионат мира, который состоится в 2026 году сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Подопечные Амира Галенои 25 марта провели встречу против команды Узбекистана в рамках 8-го тура первой группы азиатского квалификационного турнира. Игра закончилась со счетом 2:2.

Ничейный результат гарантировал сборной Ирана выход в финальную часть мундиаля. Национальная команда набрала 20 очков за два тура до окончания квалификационных игр.

Стоит добавить, что шансы на попадание на чемпионат мира имеет сборная Узбекистана, которая с 17 очками занимает второе место в группе. Для прямого выхода ей необходимо одержать одну победу.