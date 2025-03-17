Вестник Кавказа

Инвестиции Ирана в Азербайджан составили около $372 млн

Инвестиции Ирана в Азербайджан составили около $372 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран инвестировал в Азербайджан более $370 млн за прошлый год. Размер вложений упал по сравнению с 2023 годом.

Объем инвестиций Ирана в экономику Азербайджана составил почти $372 млн за минувший год, поведали в Центробанке Азербайджана. 

Сообщается, что инвестиции из Исламской Республики Иран сократились более чем на 6%, в валютном измерении это составило около $25 млн. 

Отметим, что доля вложений Тегерана в экономику Азербайджана составила чуть более 5% за прошлый год среди всех иностранных инвесторов. В 2023 годы компании из Ирана инвестировали в проекты Азербайджана порядка $400 млн. 

Общие иностранные инвестиции в Азербайджан за прошлый год составили более $7 млрд.

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