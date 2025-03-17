Инвестиции Ирана в Азербайджан составили около $372 млн

Иран инвестировал в Азербайджан более $370 млн за прошлый год. Размер вложений упал по сравнению с 2023 годом.

Объем инвестиций Ирана в экономику Азербайджана составил почти $372 млн за минувший год, поведали в Центробанке Азербайджана.

Сообщается, что инвестиции из Исламской Республики Иран сократились более чем на 6%, в валютном измерении это составило около $25 млн.

Отметим, что доля вложений Тегерана в экономику Азербайджана составила чуть более 5% за прошлый год среди всех иностранных инвесторов. В 2023 годы компании из Ирана инвестировали в проекты Азербайджана порядка $400 млн.

Общие иностранные инвестиции в Азербайджан за прошлый год составили более $7 млрд.