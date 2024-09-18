Заказ такси облегчат в аэропорту Ташкента

Руководство аэропорта Ташкента задумалось над упорядочением работы такси в воздушной гавани. Там предполагается установить специальные терминалы для вызова такси, а также обустроить отдельные полосы для этого вида транспорта.

Ситуацию с такси приведут в цивилизованное русло в аэропорту Ташкента, рассказал председатель правления Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев.

"Основная проблема аэропорта – нелегальные таксисты, которые хватают туристов за руки"

– Умарходжаев

Он признал, что такая активность перевозчиков может вызвать у гостей страны негативную реакцию и не очень приятное впечатление об Узбекистане в целом, так как это по сути первое, с чем они встречаются, выйдя из самолета.

Глава компании пояснил, что сейчас, вместе с МВД и хокимиятом (мэрией) Ташкента разрабатываются решение, которые упорядочат процесс заказа такси.

Уже в мае, после реконструкции зала прилета, в нем будут созданы специальные "пульты" для заказа такси – с их помощью можно будет вызывать такси, не прибегая к мобильной связи, передает "Газета.uz". Что именно они будут из себя представлять, пока не сообщается.

Еще одно новшество заключается в создании особых полос для машин такси. Их проложат к моменту открытия нового зала прилета.