Вестник Кавказа

Летающие такси в Дубае будут запущены в 2026 году

Летающие такси в Дубае будут запущены в 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале 2026 года в небо Дубая поднимутся первые летающие такси. Для нового вида транспорта будут построены четыре аэропорта.

В Дубае чуть более, чем через год планируется запустить воздушные такси, сообщил глава RTA Халед Аль Авади.

"У нас есть план запустить услугу воздушного такси к первому кварталу 2026 года. Сейчас мы работаем над тестированием и сертификацией самого транспортного средства с нашими партнерами Joby Aviation, американской компанией"

– глава транспортного департамента

Для аэротакси будут построены вертикальные аэропорты - вертипорты, всего таких портов будет четыре, два начнут работать в 2026 году.

Услуги аэротакси в Дубае, как ожидается, будут доступнее, чем вертолеты, передает РИА Новости.

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