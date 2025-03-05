Вестник Кавказа

В Новороссийске продолжают тушить горящий мусорный полигон

В Новороссийске продолжают тушить горящий мусорный полигон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по устранению возгорания на мусорном полигоне под Новороссийском продолжаются. Задымление было впервые зафиксировано 13 марта.

В Новороссийске продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне. Площадь пожара составляет около 800 кв м, передает оперштаб региона. 

Сообщается, что грузовая техника выполнила более 4 тыс рейсов, большегрузы привезли к месту пожара более 57 тыс кубометров грунта. В тушении огня принимают участие более 80 человек, а также задействовано 43 единицы техники. 

Напомним, что пожар продолжается с 13 марта. Несмотря на ликвидацию открытого горения мусора, пожар продолжается в нижних слоях. 

Сотрудники МЧС рекомендуют не выходить на улицы жителям близлежащих поселков.

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