В Новороссийске продолжают тушить горящий мусорный полигон

Работы по устранению возгорания на мусорном полигоне под Новороссийском продолжаются. Задымление было впервые зафиксировано 13 марта.

В Новороссийске продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне. Площадь пожара составляет около 800 кв м, передает оперштаб региона.

Сообщается, что грузовая техника выполнила более 4 тыс рейсов, большегрузы привезли к месту пожара более 57 тыс кубометров грунта. В тушении огня принимают участие более 80 человек, а также задействовано 43 единицы техники.

Напомним, что пожар продолжается с 13 марта. Несмотря на ликвидацию открытого горения мусора, пожар продолжается в нижних слоях.

Сотрудники МЧС рекомендуют не выходить на улицы жителям близлежащих поселков.