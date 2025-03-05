Вестник Кавказа

Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На мусорном полигоне в Новороссийске сократилась площадь возгорания. Пожар там вспыхнул 13 марта, а 18 числа возгорание было локализовано.

Площадь возгорания на мусорном полигоне на горе Щелба в Новороссийске сократилась до 1,2 тыс кв м, сообщает краснодарский оперштаб.

"По состоянию на 12:00 по Москве 22 марта площадь возгорания составляет 1,2 тыс кв м. Для тушения пожара отсыпали более 45 тыс кубометров грунта"

- оперштаб Кубани

В ликвидации огня участвуют 86 человек и 36 единиц техники. Пожар не свалке вспыхнул в ночь на 13 марта, а 18 числа возгорание было локализовано.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1320 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар на свалке в Новороссийске уменьшился

Пожар на свалке в Новороссийске уменьшился

Отопление и горячую воду отключат в Новороссийске сегодня

Отопление и горячую воду отключат в Новороссийске сегодня

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

В Новороссийске пылает мусорный полигон

В Новороссийске пылает мусорный полигон

Кот-нелегал приплыл на контейнере из Стамбула в Новороссийск

Кот-нелегал приплыл на контейнере из Стамбула в Новороссийск

Гостиниц и баз отдыха в Новороссийске стало больше

Гостиниц и баз отдыха в Новороссийске стало больше

В Новороссийске решили не повышать стоимость проезда до 50 рублей

В Новороссийске решили не повышать стоимость проезда до 50 рублей

Запах нефтепродуктов взволновал Новороссийск

Запах нефтепродуктов взволновал Новороссийск

Отели Новороссийска заполнились на 85% к 8 марта

Отели Новороссийска заполнились на 85% к 8 марта

Порт Новороссийска открывает новый участок терминала

Порт Новороссийска открывает новый участок терминала

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы