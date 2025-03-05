Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась

На мусорном полигоне в Новороссийске сократилась площадь возгорания. Пожар там вспыхнул 13 марта, а 18 числа возгорание было локализовано.
Площадь возгорания на мусорном полигоне на горе Щелба в Новороссийске сократилась до 1,2 тыс кв м, сообщает краснодарский оперштаб.
"По состоянию на 12:00 по Москве 22 марта площадь возгорания составляет 1,2 тыс кв м. Для тушения пожара отсыпали более 45 тыс кубометров грунта"
- оперштаб Кубани
В ликвидации огня участвуют 86 человек и 36 единиц техники. Пожар не свалке вспыхнул в ночь на 13 марта, а 18 числа возгорание было локализовано.