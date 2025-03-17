Вестник Кавказа

В Кавказском районе открыли движение транспорта после пожара на нефтебазе

В Кавказском районе открыли движение транспорта после пожара на нефтебазе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кавказском районе Кубани запущено движение автомобилей после ликвидации пожара на нефтебазе.

На одной из трасс в Кавказском районе Кубани сняли ограничения для движения транспорта, сообщили в ГУ МВД по региону. 

Сообщается, что движение возобновили по дороге на Кропоткин. Ранее ограничения были введены в рамках борьбы с возгоранием на нефтебазе. 

"В Кавказском районе на автодороге "Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края" сняты ограничения движения"

 – МВД Краснодарского края 

Напомним, что крупный пожар на нефтебазе в Кавказском районе возник в ночь на 19 марта из-за атаки украинских беспилотников. Площадь возгорания составила около 10 тыс кв метров, в ликвидации пожара принимали участие почти 500 огнеборцев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лес загорелся в южной части Сочи

Лес загорелся в южной части Сочи

Вертолет спас группу лыжников в Сочи

Вертолет спас группу лыжников в Сочи

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен

Мазут снова выбросило на побережье Анапы

Мазут снова выбросило на побережье Анапы

Незаконная торговля привнесла в бюджет Сочи 1,3 млн рублей

Незаконная торговля привнесла в бюджет Сочи 1,3 млн рублей

Количество рейсов Уфа-Сочи увеличится

Количество рейсов Уфа-Сочи увеличится

Житель Ставрополя украл пожертвования из мечети в КБР

Житель Ставрополя украл пожертвования из мечети в КБР

Задержан заместитель гендиректора Кубанского казачьего хора

Задержан заместитель гендиректора Кубанского казачьего хора

Центры единоборств для школьников охватят всю Кубань

Центры единоборств для школьников охватят всю Кубань

Тракторист на Кубани откопал снаряд от &quot;Катюши&quot;

Тракторист на Кубани откопал снаряд от "Катюши"

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы