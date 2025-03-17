В Кавказском районе открыли движение транспорта после пожара на нефтебазе

В Кавказском районе Кубани запущено движение автомобилей после ликвидации пожара на нефтебазе.

На одной из трасс в Кавказском районе Кубани сняли ограничения для движения транспорта, сообщили в ГУ МВД по региону.

Сообщается, что движение возобновили по дороге на Кропоткин. Ранее ограничения были введены в рамках борьбы с возгоранием на нефтебазе.

"В Кавказском районе на автодороге "Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края" сняты ограничения движения"

– МВД Краснодарского края

Напомним, что крупный пожар на нефтебазе в Кавказском районе возник в ночь на 19 марта из-за атаки украинских беспилотников. Площадь возгорания составила около 10 тыс кв метров, в ликвидации пожара принимали участие почти 500 огнеборцев.