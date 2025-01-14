Узбекистану удалось добиться посещаемости школ

Властям Узбекистана удалось добиться посещаемости школ детьми – она выросла до 95-99% после того, как родителям детей было разослано более полумиллиона писем с предупреждениями об ответственности за из детей.

Усилия властей Узбекистана не пропали даром – им удалось нарастить посещаемость школ до 95–99% после того, как родителям было направлено 515 тыс предупредительных писем, сообщила сегодня на заседании Сената уполномоченная по правам ребенка при Олий Мажлисе Сурайе Рахмонова.

С начала года посещаемость в школах страны упала до рекордных 70%, в процесс пришлось вмешиваться не только общественным организациям, но и представителям Национальной гвардии. К счастью, обошлось без воздействия силовиков - сработала массовая рассылка писем родителям с предупреждением об ответственности за учебу их детей, передает Podrobno.uz.

По большей части в происходящем были виноваты сами родители, которые, не зная о своей прямой конституционной обязанности, сознательно потакали желаниям детей, позволяя им не посещать школьные занятия, хотя именно школа является главной площадкой для формирования правовой грамотности у подрастающего поколения, отметила Рахмонова.

Среди 245 тыс учеников свыше 10 тыс школ в Узбекистане был проведен большой опрос, который показал: 97% опрошенных знают о своих правах и обязанностях, больше половины - 52% респондентов - узнали о них именно в школе.