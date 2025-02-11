Русский дом проведет в Астане выставку российских университетов

В столице Казахстана Астане пройдет двухдневная выставка российских университетов, организатором которой выступит Русский дом – ее участники расскажут столичным выпускникам об особенностях и преимуществах российского образования.

В конце месяца, 29-30 марта, в столице Казахстана Астане пройдет масштабная выставка российских университетов "Учись в России", на которой будущие абитуриенты смогут лично пообщаться с представителями топовых вузов России и узнать у них о программах бакалавриата, магистратуры и специалитета, рассказали в Русском доме – ее организаторе.

Представители российских вузов расскажут казахстанским старшеклассникам о порядке поступления в их учебные заведения, о стипендиях и квотах российского правительства, а также о подготовительных курсах, вступительных экзаменах и об условиях обучения, передает Sputnik Казахстан.

Любопытное новшество – о том, как все это выглядит на практике, будущим абитуриентам расскажут сами земляки, которые уже учатся в России – они тоже включены в команду представляющих российские вузы.

Русский дом в Астане ждет будущих абитуриентов в субботу, 29 марта, с 11 до 18 часов (время местное), а в воскресенье – с 10 до 17 часов, вход по бесплатным пригласительным билетам.