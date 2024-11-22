Вестник Кавказа

Занятия в школах отменили из-за снегопада в Стамбуле

Игротека в детском саду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школы и детсады не работают сегодня в Стамбуле на фоне сильного снегопада. Синоптики предупреждают, что снег окутает весь город.

В пятницу, 21 февраля, в Стамбуле отменены школьные уроки из-за обильного снегопада. Соответствующее решение приняли городские власти.

Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль поведал, что сегодня также закрыты детсады, а университеты самостоятельно решают, проводить ли занятия. На работу разрешили не приходить целому ряду сотрудников госучреждений. Это инвалиды, беременные женщины, мамы детей младше 8 лет и ветераны.

При этом данное решение не затрагивает женщин, которые трудятся в ключевых сферах, в том числе в здравоохранении и органах безопасности.

Ранее метеорологи предупреждали, в последний рабочий день недели снег накроет весь Стамбул.

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