Турецкую столицу сотрясло землетрясение

В Анкаре сегодня произошло землетрясение. Зафиксированные подземные толчки оценены в 3 балла, они ощущались на поверхности.
Утром 21 февраля в Анкаре случилось землетрясение, следует из информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Магнитуда явления составила 3, подземные толчки имели место в столичном районе Мамак. Они были ощутимы на поверхности.
Напомним, что в Анкаре на этой неделе случилось уже два землетрясения - в понедельник магнитуда толчков была оценена в 3,5.