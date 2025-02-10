Вестник Кавказа

Турецкую столицу сотрясло землетрясение

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В Анкаре сегодня произошло землетрясение. Зафиксированные подземные толчки оценены в 3 балла, они ощущались на поверхности.

Утром 21 февраля в Анкаре случилось землетрясение, следует из информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Магнитуда явления составила 3, подземные толчки имели место в столичном районе Мамак. Они были ощутимы на поверхности.

Напомним, что в Анкаре на этой неделе случилось уже два землетрясения - в понедельник магнитуда толчков была оценена в 3,5.

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