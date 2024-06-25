Учителя русского языка пройдут "Зимнюю школу" в Петербурге

Новые актуальные методики преподавания русского языка как иностранного изучат педагоги из стран Южного Кавказа и Центральной Азии на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербурге, сообщает представительство Россотрудничества в Абхазии.
В проекте принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Узбекистана, Южной Осетии и Абхазии, передает Педагогам предстоит познакомиться с новыми современными методиками преподавания филологических дисциплин и обменяться своими практиками преподавания русского языка как неродного и иностранного, передает Sputnik Абхазия.
Курсы организованы на базе санкт-петербургской академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, они продлятся до 15 февраля.