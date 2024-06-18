РГО поможет абхазской молодежи получить образование в России

Русское географическое общество откроет в абхазской Гале свое представительство и молодежный клуб – такое решение делегация представителей президентского лицея "Сириус" приняла во время визита в республику.

Русское географическое общество (РГО) планирует открыть в Галском районе Абхазии свое представительство и молодежный клуб – решение было принято в ходе визита в республику представителей президентского лицея "Сириус", сообщили в администрации района.

"Их очень удивил тот факт, что большинство молодых ребят из Галского района совершенно не видят свое обучение в России — они просто уезжают на территорию Грузии. Эта проблема, с которой мы сталкиваемся уже много лет"

- администрация Галского района Абхазии

Главная цель создания молодежного клуба – организация досуга молодежи и информирование о возможностях получения образования в России, передает Sputnik Абхазия.

Также участники клуба, который возглавит начальник отдела молодежи и спорта администрации Бачуки Ехвая, смогут отдохнуть в детском лагере "Артек" и поучаствовать в образовательных сменах РГО в России.