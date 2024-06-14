Аэропорт в Абхазии – готовится взлетно-посадочная полоса

В аэропорту Абхазии продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Глава республики побывал сегодня на территории аэропорта, где провел рабочее совещание.

Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг провел выездное рабочее совещание на площадке Международного аэропорта Сухум вблизи села Бабушара. На территории единственного аэропорта в Абхазии продолжаются восстановительные работы.

В рамках совещания были обсуждены текущие ремонтно-восстановительные работы по реконструкции воздушной гавани. В настоящее время ведутся работы на ВПП. Специалисты реставрируют сколы, проводят герметизацию деформационных швов.

© Фото: сайт президента Республики Абхазия

"На перроне заканчивается демонтаж верхнего слоя покрытия. Также окончен монтаж цементно-бетонных заводов, которые будут задействованы в процессе реконструкции. Все работы идут в соответствии с графиком"

– администрация президента Абхазии

Открыть аэропорт в Абхазии планируют в конце этого года. В будущем самолеты свяжут Сухум и несколько российских городов прямыми рейсами, что позволит снять нагрузку с сочинской авиагавани и нарастить поток российских отдыхающих на абхазские курорты.