Аэропорт в Абхазии – готовится взлетно-посадочная полоса

Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг провел выездное рабочее совещание на площадке Международного аэропорта Сухум вблизи села Бабушара. На территории единственного аэропорта в Абхазии продолжаются восстановительные работы.
В рамках совещания были обсуждены текущие ремонтно-восстановительные работы по реконструкции воздушной гавани. В настоящее время ведутся работы на ВПП. Специалисты реставрируют сколы, проводят герметизацию деформационных швов.
"На перроне заканчивается демонтаж верхнего слоя покрытия. Также окончен монтаж цементно-бетонных заводов, которые будут задействованы в процессе реконструкции. Все работы идут в соответствии с графиком"
– администрация президента Абхазии
Открыть аэропорт в Абхазии планируют в конце этого года. В будущем самолеты свяжут Сухум и несколько российских городов прямыми рейсами, что позволит снять нагрузку с сочинской авиагавани и нарастить поток российских отдыхающих на абхазские курорты.