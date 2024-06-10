Реконструкцию Сухумского аэропорта обсудили с российским замминистра в Абхазии

Заседание рабочей группы по реконструкции аэропорта в Сухуме состоялось в Абхазии. В нем участвовала российская делегация, которую возглавляет замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Множество вопросов, связанных с работой восстанавливаемого Сухумского аэропорта, обсудили российские и абхазские чиновники на заседании рабочей группы, рассказала вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган.

Участники мероприятия обсудили вопросы, которые нуждаются в оперативном урегулировании. Это и нормативно-правовые аспекты, и ставки сборов, и деятельность пунктов пропуска, и ряд других моментов, перечислила Озган в интервью радио Sputnik.

Кроме того, по словам вице-премьера Абхазии, особо рассматривалось обеспечение воздушной гавани электроэнергией, прежде всего – ближайшими осенью и зимой, во время энергодефицита.

Когда откроется аэропорт в Абхазии?

Ранее стало известно, что тестовый рейс аэропорт выполнит уже этим летом. А вот туристы смогут добраться до Абхазии по воздуху только со следующего лета.