Вестник Кавказа

Аэропорт в Абхазии: совещание по реконструкции прошло в Сухуме

Аэропорт в Абхазии: совещание по реконструкции прошло в Сухуме
© Фото: Сайт президента Абхазии
Реконструкция аэропорта в Абхазии продолжается. Ход работ обсудили представители руководства страны на выездном совещании на территории ремонтируемой воздушной гавани.

Власти Абхазии обсудили ход реконструкции аэропорта в Сухуме (Бабушара), рабочее совещание состоялось под председательством вице-президента республики Бадры Гунба.

"В совещании приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба, представители различных служб и ведомств, а также сотрудники аэропорта"

– администрация президента Абхазии

© Фото: Сайт президента Абхазии

На совещании в первую очередь обсуждался ход работ по восстановлению аэропорта. Были затронуты все аспекты проекта возрождения аэропорта.

В сообщении уточняется, что аэропорт занимает ключевое место в развития транспортной инфраструктуры Абхазии.

Когда откроется аэропорт в Абхазии?

Ранее сообщалось, что тестовый рейс, который позволит проверить готовность аэропорта, выполнят уже летом 2024 года. Для туристов воздушная гавань будет доступна с лета 2025 года.

Уже известно, куда откроются первые после открытия аэропорта рейсы. Самолеты полетят в обе российские столицы, а также в Сочи, Краснодар и ряд других городов.

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