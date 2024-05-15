Вестник Кавказа

Аэропорт в Абхазии: идет реставрация взлетно-посадочной полосы

Аэропорт в Абхазии: идет реставрация взлетно-посадочной полосы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ход реконструкции аэропорта в Сухуме сегодня проверил президент Абхазии Аслан Бжания. В будущей воздушной гавани прошло рабочее совещание, на котором обсуждалось состояние восстановительных работ.

Процесс восстановления Сухумского аэропорта обсудили сегодня участники рабочего совещания под председательством президента Абхазии, говорится на сайте главы республики.

"На данный момент ведутся работы по реставрации сколов и раковин взлетно-посадочной полосы, герметизация деформационных швов. На перроне начался демонтаж верхнего слоя покрытия"

– пресс-служба Аслана Бжания

Кроме того, строители подготовили производственную базу для складов инертных материалов. Уже запущены их поставки.

© Фото: Сайт президента Абхазии

Помимо этого, ведется монтаж заводов, которые будут давать цемент и бетон, необходимые для реконструкции.

После совещания Бжания ознакомился с тем, как ведется восстановление ВПП. Он обратил внимание на отсутствие нарушений согласованного графика.

Когда заработает аэропорт в Абхазии?

Ранее в Минтуризма Абхазии назвали дату тестового рейса: первый полет из аэропорта будет совершен летом. А вот туристы смогут воспользоваться аэропортом в Сухуме со следующего года. Планируется, что для пассажиров воздушная гавань откроется к лету 2025.

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