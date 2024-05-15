Аэропорт в Абхазии: идет реставрация взлетно-посадочной полосы

Процесс восстановления Сухумского аэропорта обсудили сегодня участники рабочего совещания под председательством президента Абхазии, говорится на сайте главы республики.
"На данный момент ведутся работы по реставрации сколов и раковин взлетно-посадочной полосы, герметизация деформационных швов. На перроне начался демонтаж верхнего слоя покрытия"
– пресс-служба Аслана Бжания
Кроме того, строители подготовили производственную базу для складов инертных материалов. Уже запущены их поставки.
Помимо этого, ведется монтаж заводов, которые будут давать цемент и бетон, необходимые для реконструкции.
После совещания Бжания ознакомился с тем, как ведется восстановление ВПП. Он обратил внимание на отсутствие нарушений согласованного графика.
Когда заработает аэропорт в Абхазии?
Ранее в Минтуризма Абхазии назвали дату тестового рейса: первый полет из аэропорта будет совершен летом. А вот туристы смогут воспользоваться аэропортом в Сухуме со следующего года. Планируется, что для пассажиров воздушная гавань откроется к лету 2025.