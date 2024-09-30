В Казахстане ждут квалифицированных специалистов

Власти Казахстана рассчитывают на что, что в скором времени в стране станет больше квалифицированных специалистов, которых подготовят по госзаказу в вузах и профессионально-технических колледжах.

Казахстан все больше ощущает нехватку профессионалов, и это не только специалисты с высшим образованием – особенно заметен дефицит работников технических специальностей, и государство в наступившем 2025 году увеличит госзаказ на их подготовку в казахстанских колледжах, сообщили в министерстве просвещения республики.

"В этом году охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям составит 153 тысяч, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом"

- пресс-служба министерства просвещения Казахстана

Большая часть, порядка 70% госзаказа, будет направлена именно на технические специальности - машиностроение, транспорт, энергетика, IT, строительство, для чего будет перестроена вся система профтехобразования – в нее будут интегрированы лучшие международные практики и усилена роль чемпионатов профессионального мастерства, передает Sputnik Казахстан.

"Сейчас проводится комплексная работа по трансформации профтехобразования, в рамках которой запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий, поведал директор Департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов

Шефство над колледжами уже ведут специалисты 518 казахстанских предприятий, их число вырастет до 4 тыс. В стране вместе с работодателями сейчас действуют около 8 тыс образовательных программ.