Специалистов для работы на АЭС подготовят в колледжах Казахстана

В колледжах Казахстана начнут готовить профессионалов для работы на АЭС. Также подготовка будет идти по направлениям IT и созданию дронов.

Специалистов в атомной энергетике будут готовить в колледжах Казахстана для работы на новой АЭС в Алматинской области, рассказал глава Минпросвещения страны Гани Бейсембаев на фестивале "Город рабочих профессий".

"Основная цель — повышение их конкурентоспособности на глобальном уровне и приведение образовательных программ в соответствие с международными стандартами. Планируется внедрение опыта Венгрии в подготовке специалистов по атомной энергетике"

- Гани Бейсембаев

Помимо этого, в казахстанских колледжах будет сделан упор на подготовку кадров по созданию дронов и в сфере IT-технологий, отметил министр.

Он также передал, что с начала нового учебного года в 2025 году объем подушевого финансирования колледжей вырастет вдвое.