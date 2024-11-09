Вестник Кавказа

Специалистов для работы на АЭС подготовят в колледжах Казахстана

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В колледжах Казахстана начнут готовить профессионалов для работы на АЭС. Также подготовка будет идти по направлениям IT и созданию дронов.

Специалистов в атомной энергетике будут готовить в колледжах Казахстана для работы на новой АЭС в Алматинской области, рассказал глава Минпросвещения страны Гани Бейсембаев на фестивале "Город рабочих профессий".

"Основная цель — повышение их конкурентоспособности на глобальном уровне и приведение образовательных программ в соответствие с международными стандартами. Планируется внедрение опыта Венгрии в подготовке специалистов по атомной энергетике"

- Гани Бейсембаев

Помимо этого, в казахстанских колледжах будет сделан упор на подготовку кадров по созданию дронов и в сфере IT-технологий, отметил министр.

Он также передал, что с начала нового учебного года в 2025 году объем подушевого финансирования колледжей вырастет вдвое.

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