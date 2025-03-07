Вестник Кавказа

Более 200 школ возведут в Казахстане за год

Более 200 школ возведут в Казахстане за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Активное строительство новых школ продолжается в Казахстане. Цель – ликвидировать трехсменку и в целом разгрузить уже действующие учебные заведения.

Свыше двух сотен новых школ построят в Казахстане к 2026 году, сообщает министерство просвещения республики.

Строительство ведется в ходе реализации нацпроекта "Комфортная школа". В общей сложности за текущий год построят 217 школ. В них смогут учиться 460 тыс детей.

За минувший год, уточнили в ведомстве, было запущено 105 новых школ, причем почти половина, а точнее более 40% из них, находились не в городах. расположены в сельской местности. Еще 112 образовательных организаций возведут до конца нынешнего года.

В министерстве также рассказали о ведущемся масштабном обновлении свыше чем 4 тыс школ, еще в более чем 2 тыс были созданы современные кабинеты для изучения таких важных дисциплин, как робототехника, химия и биология, а также физика и некоторые другие

Такие масштабные шаги помогли снять остроту проблемы загруженности школ и трехсменки. На сегодняшний день в Казахстане почти в 3 тыс школ учебный процесс идет в одну смену. Двухсменка существует в более чем 4,9 тыс школ.

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