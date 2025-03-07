В Казахстане зачитали приговор организаторам очередной пирамиды

Суровым, но справедливым оказался приговор организаторам финансовой пирамиды в Казахстане, обманувшим почти 400 человек на 2 млрд тенге – ее организатор получил 12 лет лишения свободы.

Павлодарский суд сегодня вынес приговор по резонансному делу о создании финансовой пирамиды под громким названием "ХАС", в которую доверчивые казахстанцы принесли 2 млрд тенге, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

"Судом установлено, что в период с 2022 по 2023 год главный организатор схемы создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся привлечением денежных средств от граждан под видом высокодоходных вкладов. Обещанное вознаграждение, до 70% прибыли, звучало весьма заманчиво, и многие доверились"

- Генпрокуратура Казахстана

Обманутыми мошенниками оказались 376 граждан в Астане, Алматы, Павлодаре, Экибастузе и других городах страны – конечно, никакой прибыли от внесенных ими 2 миллиардов тенге они не получили, пропали и их кровные деньги, передает Sputnik Казахстан.

Прокуратура, представлявшая государственное обвинение, настояла на строгом наказании для руководителя преступной схемы, и суд поддержал такое требование – следующие 12 лет он проведет за решеткой в местах не столь отдаленных. Не остались без "внимания" и остальные участники шайки – они тоже получили различные сроки и виды наказания.