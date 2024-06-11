Кахахстанцам разрешат подавать коллективные иски

Депутаты казахстанского парламента рассматривают планы внедрения в стране нового правового института, призванного защитить права потребителей – он будет направлен против монополизированных структур.

Вскоре в Казахстане может заработать новый правовой институт, призванный защитить права потребителей и позволяющий им подавать коллективные иски на продавцов продуктов и товаров народного потребления, которые для удержания цен идут на монопольный сговор, сообщил сегодня в Мажилисе первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов.

Антимонопольное законодательство страны достаточно сурово - за последние два года в бюджет Казахстана поступило более 11 млрд тенге ($22 млн) за счет антимонопольных штрафов, но сами потребители ни одного тенге из этих денег не получили, сообщил он, передает "АиФ-Казахстан".

"Предлагается внедрить с учетом международной практики институт коллективных исков. В чем отличие от действующих норм? В том, что они направлены будут именно на возмещение убытков, тогда как сейчас коллективные иски подаются для устранения правонарушений"

- Рустам Ахметов

Как пояснил замглавы агентства, новая правовая норма позволит обеспечить подачу исков от лица десятков и сотен тысяч потребителей и обеспечить возврат этих денег в интересах самих потребителей продуктов или товаров, на производителей которых и был направлен этот иск.

В качестве примера чиновник привел ситуацию с авиабилетами, когда авиакомпании по предварительному сговору удерживают цены на перевозки или незаконно взимают с пассажиров топливный сбор. Однородность потребителей будет заключаться в том, что у них есть одни и те же требования, возникающие из конкретного правонарушения, а значит - они имеют право подать соответствующий коллективный иск, – рассказал Рустам Ахметов.