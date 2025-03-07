Магистральную сеть железной дороги Казахстана вернули государству

АО "Каскор-Транссервис" передать магистральную железнодорожную сеть в Мангистауской области в государственную собственность, таково решение межрайонного экономического суда Мангистауской области, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
"Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау"
- Генпрокуратура Казахстана
Это противоречит закону, по которому все магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности, пояснили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.
Минтранспорта Казахстана подало исковое заявление в суд для свершения правосудия с учетом того, что эта сеть, помимо всего, имеет стратегически важное значение для экономики страны, отметили в главном надзорном ведомстве Казахстана.
Суд своим сегодняшним решением удовлетворил все исковые требования Минтранспорта страны.