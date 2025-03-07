Вестник Кавказа

Магистральную сеть железной дороги Казахстана вернули государству

Магистральную сеть железной дороги Казахстана вернули государству
© Фото: пресс-служба АО “НК “Казақстан Темир Жолы“
Казахстанский суд сегодня принял решение вернуть в собственность государства в Мангистауской области магистральную железнодорожную сеть от Мангышлака до морского порта Актау, которой незаконно владела частная компания.

АО "Каскор-Транссервис" передать магистральную железнодорожную сеть в Мангистауской области в государственную собственность, таково решение межрайонного экономического суда Мангистауской области, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

"Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау"

- Генпрокуратура Казахстана

Это противоречит закону, по которому все магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности, пояснили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

Минтранспорта Казахстана подало исковое заявление в суд для свершения правосудия с учетом того, что эта сеть, помимо всего, имеет стратегически важное значение для экономики страны, отметили в главном надзорном ведомстве Казахстана.

Суд своим сегодняшним решением удовлетворил все исковые требования Минтранспорта страны.

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