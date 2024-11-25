Вестник Кавказа

Колледжи Казахстана и Китая будут сотрудничать

Колледжи Казахстана и Китая будут сотрудничать
© Фото: пресс-служба акима Карагандинской области
Делегация Карагандинской области прошла образовательную стажировку в китайском Шанхае и подписала ряд соглашений между колледжами Казахстана и Китая о сотрудничестве в образовательных процессах двух стран.

Профессионально-технические колледжи Казахстана и Китая наметили совместные планы сотрудничества в процессе подготовки специалистов в ряде отраслей образования – во время своей поездки в Шанхай казахстанская делегация подписала 17 соглашений между 12-ю колледжами Карагандинской области и образовательными учреждениями КНР.

В состав казахстанской делегации входили руководители колледжей Темиртау, Караганды и Шахтинска – они изучали китайский опыт в сфере профессионально-технического образования, передает Sputnik Казахстан.

"Программа стажировки включала визиты в ведущие образовательные учреждения Китая: шанхайские колледжи издательского дела и полиграфии, городского строительства, науки и технологий, технический колледж электроники и информатики, а также профессионально-технический колледж Наньху"

- акимат Карагандинской области

Китайские преподаватели показали казахстанским коллегам свои передовые методики преподавания, современные лаборатории и учебные корпуса, производственные базы и мастерские, где студенты приобретают практические навыки на реальном оборудовании.

Показали им "святая святых" - тренировочные площадки, на которых китайских мастеров готовят к мировому чемпионату WorldSkills 2026, который в следующем году пройдет в Китае.

Этапы сотрудничества в сфере технического и профессионального образования стороны обсудили в ходе круглых столов, говорится в сообщении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
740 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Занятия в школах отменили из-за снегопада в Стамбуле

Занятия в школах отменили из-за снегопада в Стамбуле

Казахстанскому вузу вернули незаконно проданные учебные корпуса

Казахстанскому вузу вернули незаконно проданные учебные корпуса

Специалистов для работы на АЭС подготовят в колледжах Казахстана

Специалистов для работы на АЭС подготовят в колледжах Казахстана

Учителя русского языка пройдут &quot;Зимнюю школу&quot; в Петербурге

Учителя русского языка пройдут "Зимнюю школу" в Петербурге

Турция готова обучать полмиллиона иностранных студентов

Турция готова обучать полмиллиона иностранных студентов

В Казахстане ждут квалифицированных специалистов

В Казахстане ждут квалифицированных специалистов

Сразу 43 школы Алматы перейдут на &quot;односменку&quot;

Сразу 43 школы Алматы перейдут на "односменку"

Морозы отправляют по домам школьников в четырех регионах Казахстана

Морозы отправляют по домам школьников в четырех регионах Казахстана

Казахстан откроет школы в трех российских городах

Казахстан откроет школы в трех российских городах

Снег оставил дома часть школьников в Турции

Снег оставил дома часть школьников в Турции

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы