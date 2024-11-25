Колледжи Казахстана и Китая будут сотрудничать

Делегация Карагандинской области прошла образовательную стажировку в китайском Шанхае и подписала ряд соглашений между колледжами Казахстана и Китая о сотрудничестве в образовательных процессах двух стран.

Профессионально-технические колледжи Казахстана и Китая наметили совместные планы сотрудничества в процессе подготовки специалистов в ряде отраслей образования – во время своей поездки в Шанхай казахстанская делегация подписала 17 соглашений между 12-ю колледжами Карагандинской области и образовательными учреждениями КНР.

В состав казахстанской делегации входили руководители колледжей Темиртау, Караганды и Шахтинска – они изучали китайский опыт в сфере профессионально-технического образования, передает Sputnik Казахстан.

"Программа стажировки включала визиты в ведущие образовательные учреждения Китая: шанхайские колледжи издательского дела и полиграфии, городского строительства, науки и технологий, технический колледж электроники и информатики, а также профессионально-технический колледж Наньху"

- акимат Карагандинской области

Китайские преподаватели показали казахстанским коллегам свои передовые методики преподавания, современные лаборатории и учебные корпуса, производственные базы и мастерские, где студенты приобретают практические навыки на реальном оборудовании.

Показали им "святая святых" - тренировочные площадки, на которых китайских мастеров готовят к мировому чемпионату WorldSkills 2026, который в следующем году пройдет в Китае.

Этапы сотрудничества в сфере технического и профессионального образования стороны обсудили в ходе круглых столов, говорится в сообщении.