Урмия: Битва за идентичность и землю в многонациональном Иране

Михаил Богданов

Третий день Урмия, административный центр иранской провинции Западный Азербайджан, охвачен массовыми протестами. Тысячи людей вышли на улицы, требуя уважения своих прав и сохранения территориальной целостности региона. Расскажем, что происходит в городе, 80% из почти 800-тысячного населения которого составляют этнические азербайджанцы.

Город стал центром напряженности, обнажив глубокие противоречия в многонациональном Иране. На фоне лозунгов «Азербайджанцы бдительны и едины» и «Ни пяди нашей земли не отдадим» столкновения между протестующими, вооруженными палками, и силами безопасности грозят перерасти в масштабный кризис.

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Урмия — колыбель культур

Урмия — один из древнейших городов Ирана, чья история насчитывает более трех тысячелетий. Его название, происходящее от арамейского «ур» (город) и «миа» (вода), отражает роль региона как перекрестка цивилизаций. Однако для азербайджанцев Урмия — не просто географическая точка, а символ их многовекового присутствия в Иране. Несмотря на это, их язык, культура и политические права систематически маргинализируются. Ситуация в Урмии — не изолированный случай, а часть общей мозаики: курды, белуджи, арабы и другие народы Ирана десятилетиями сталкиваются с ограничениями в образовании, участии в управлении и экономическом развитии.

Между землей и идентичностью

Непосредственным катализатором протестов, по мнению местных активистов, стали слухи о планах перераспределения земель в пользу других этнических групп, что воспринимается как угроза азербайджанскому присутствию. Лозунги на митингах, такие как персидский «Разрешение [на землю] для кочевников — преступление против Азербайджана» и тюркский «Урмия — неприкосновенная крепость тюрков», подчеркивают страх потери автохтонного статуса. Эти требования перекликаются с давними претензиями: запрет на обучение на азербайджанском языке, отсутствие представительства в органах власти, экономическое неравенство.

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Риски эскалации

Кадры с протестов показывают, как участники, вооруженные палками, пытаются противостоять полиции и ополчению «Басидж», известному жесткими методами подавления. Власти, стянувшие дополнительные силы, обвиняют протестующих в «сепаратизме», однако аналитики видят в этом попытку завуалировать системные проблемы.

Когда люди годами не видят ответа на мирные требования, отчаяние толкает их к радикальным действиям

— правозащитник Армин Мирзазаде.

Опасность такого сценария подтверждает опыт Курдистана и Систана, где силовые операции лишь усугубили недоверие к Тегерану.

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Многонациональность как вызов и возможность

Иран, где персы составляют лишь 61% населения, мог бы стать примером гармоничного сосуществования народов. Конституция страны формально гарантирует права меньшинств: статья 15 разрешает использование родных языков в прессе и школах, статья 19 запрещает дискриминацию. Однако на практике эти нормы игнорируются. Например, азербайджанский язык до сих пор не введен в образовательную систему Западного Азербайджана, а предложения о федеративном устройстве отвергаются как «угроза единству».

Между тем, опыт других стран, таких, как, например, Россия и Индия, доказывает: учет интересов меньшинств укрепляет государство. Ирану, чья культура всегда синтезировала персидские, тюркские и арабские элементы, пора переосмыслить подход к нацполитике.

Время для диалога

Протесты в Урмии — не «внешняя провокация», как заявляют иранские власти, а симптом глубинного кризиса. Игнорирование прав азербайджанцев и других народов подрывает стабильность страны, питая радикальные настроения. Тегеран должен начать открытый диалог: признать культурную автономию регионов, разрешить обучение на родных языках, обеспечить справедливое распределение ресурсов.

Многонациональность — не слабость, а сила. Только уважая идентичность всех граждан, Иран сможет реализовать свой потенциал как цивилизационный мост между Востоком и Западом.

Дерево с крепкими корнями не сломает никакая буря

- азербайджанская пословица.