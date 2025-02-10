Иран нарастил экспорт ненефтяной продукции в Азербайджан

Иран увеличил поставки ненефтяных товаров в Азербайджан на 13,4%. Иран в основном экспортировал с/х продукцию, питание, промышленные товары.

С марта 2024 по февраль 2025 года Иран увеличил экспорт ненефтяных товаров в Азербайджан на 13,4% по стоимости и на 12,8% по объему, пишет Иранская таможенная служба.

Согласно статистике, за 11 месяцев Иран поставил в Азербайджан почти 800 тыс т ненефтяной продукции на $635 млн, что больше чем показатели 2023-2024 годов.

В основном Иран поставлял сельскохозяйственные товары, продукты питания, промышленные товары, а также нефтехимическую и химическую продукции.