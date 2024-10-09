Азербайджан нарастил экспорт хурмы в январе

В первом месяце года выросли экспортные поставки хурмы из Азербайджана. В прошлом году страна экспортировала плодов на $114 млн.

Азербайджан нарастил поставки хурмы в январе. Сообщается, что республика экспортировала плодов почти на $20 млн, это на 13% больше в стоимостном выражении, чем в первом месяце прошлого года.

Всего Азербайджан экспортировал более 26 тыс тонн плодов за месяц, что на 24% превысило объемы поставок в январе прошлого года.

Всего в соседние страны из Азербайджана за минувший год направилось более 154 тонн оранжевых плодов, что принесло казне государства $114 млн. Большая часть поставок пришлась на Россию: северный сосед закупил более 85% от общего объема плодов.