Вестник Кавказа

В Новороссийске обезвредили немецкую авиабомбу времен войны

В Новороссийске обезвредили немецкую авиабомбу времен войны
© Фото: пресс-служба МЧС РФ
Кубанские спасатели накануне обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую обнаружили во время проведения земляных работ в Новороссийске.

В Новороссийске накануне нашли немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба МЧС России.

Смертельно опасную находку в городе-герое обнаружили строители во время проведения земляных работ – они и вызвали саперов, которые обследовали предмет и выяснили, что это немецкая авиабомба времен Великой Отечественной войны SD-50, передает "АиФ-Юг".

Снаряд с соблюдением всех мер предосторожности вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом специалисты Донского спасательного центра МЧС России.

К сожалению, такие смертельно опасные находки, наследие Великой Отечественной войны – не редкость для Кубани. Так, в ноябре минувшего 2024 года спасателям пришлось эвакуировать около тысячи жителей поселка Ильич в Темрюкском районе из-за найденной там бомбы времен войны.

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