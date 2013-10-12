В Новороссийске обезвредили немецкую авиабомбу времен войны

Кубанские спасатели накануне обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую обнаружили во время проведения земляных работ в Новороссийске.

В Новороссийске накануне нашли немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба МЧС России.

Смертельно опасную находку в городе-герое обнаружили строители во время проведения земляных работ – они и вызвали саперов, которые обследовали предмет и выяснили, что это немецкая авиабомба времен Великой Отечественной войны SD-50, передает "АиФ-Юг".

Снаряд с соблюдением всех мер предосторожности вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом специалисты Донского спасательного центра МЧС России.

К сожалению, такие смертельно опасные находки, наследие Великой Отечественной войны – не редкость для Кубани. Так, в ноябре минувшего 2024 года спасателям пришлось эвакуировать около тысячи жителей поселка Ильич в Темрюкском районе из-за найденной там бомбы времен войны.