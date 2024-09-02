Власти Сочи прокомментировали новость о мине на пляже

Администрация Сочи опровергла информацию о нахождении мины на пляже. Власти заявили, что локация визуально не соответствует виду на побережье.

Сочинская администрация прокомментировала информацию об обнаружении отдыхающими морской мины на одном из городских пляжей.

В интернете распространилось видео, на котором изображено, как мужчины вытаскивают из воды круглый предмет, похожий на бомбу. Авторы заявили, что это была морская мина.

При этом власти Сочи заявили, что новость о находке бомбы в море не подтвердилась. Мэрия подчеркнула, что локация визуально не соответствует виду на побережье.