Вестник Кавказа

Власти Сочи прокомментировали новость о мине на пляже

Пляж в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Администрация Сочи опровергла информацию о нахождении мины на пляже. Власти заявили, что локация визуально не соответствует виду на побережье.

Сочинская администрация прокомментировала информацию об обнаружении отдыхающими морской мины на одном из городских пляжей.

В интернете распространилось видео, на котором изображено, как мужчины вытаскивают из воды круглый предмет, похожий на бомбу. Авторы заявили, что это была морская мина.

При этом власти Сочи заявили, что новость о находке бомбы в море не подтвердилась. Мэрия подчеркнула, что локация визуально не соответствует виду на побережье.

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