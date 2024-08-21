Детский сад с грибами на стенах проверяют в Сочи

Прокуратура занимается проверкой ситуации с одним из детских садов Сочи, который, как следует из информации в соцсетях, может находиться в антисанитарном состоянии.

Кубанская прокуратура отчиталась по проверке детсада в Сочи, на стенах которого, как следует из видео в соцсетях, выросли грибы. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о детсаде № 49, который находится в Адлерском районе. Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлены грибы на стенах здания. Сообщалось также и о том, что, помимо грибов, в саду можно найти тараканов и даже блох, в нем много грязи, есть плесень.

После того, как родители посещающих сад малышей обратились в прокуратуру, была проведена проверка. Помимо представителей надзорного органа, в ней участвовали специалисты Роспотребнадзора.

По итогам проверки главе детсада было внесено представление.

"Угроза жизни и здоровью несовершеннолетних в настоящее время отсутствует"

– прокуратура